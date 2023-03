Rinnovo Giroud, una novità nelle trattative con il Milan! Ecco quale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Rinnovo Giroud, c’è una novità nelle trattative per il prolungamento del centravanti francese con il Milan: Ecco quale Il Milan ha incontrato in sede gli agenti di Olivier Giroud per parlare del Rinnovo di contratto del francese, il cui attuale accordo va in scadenza nell’estate del 2023. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sia il club rossonero che l’attaccante vogliono raggiungere l’intesa per il prolungamento fino al 30 giugno 2024, anche se non è stato oggi il giorno della firma, che dovrebbe comunque essere soltanto una questione di giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023), c’è unaper il prolungamento del centravanti francese con il Milan:Il Milan ha incontrato in sede gli agenti di Olivierper parlare deldi contratto del francese, il cui attuale accordo va in scadenza nell’estate del 2023. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sia il club rossonero che l’attaccante vogliono raggiungere l’intesa per il prolungamento fino al 30 giugno 2024, anche se non è stato oggi il giorno della firma, che dovrebbe comunque essere soltanto una questione di giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

