Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Leggo che il Governo Meloni si accinge a nominare Renato Brunetta presidente del CNEL. Quel Brunetta lì. Ma sopratt… - smilypapiking : RT @GuadagnoRaffae2: Qualche anno fa @matteorenzi, PdC, ha scommesso sul referendum costituzionale su alcune riforme (come il CNEL).Ha pers… - LedogmeGiorgio : RT @riccardomagi: Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riforme? La… - castell32082033 : RT @GuadagnoRaffae2: Qualche anno fa @matteorenzi, PdC, ha scommesso sul referendum costituzionale su alcune riforme (come il CNEL).Ha pers… - delletidi : RT @riccardomagi: Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riforme? La… -

Così la premier Giorgiain un messaggio a Confapi , la Confederazione italiana della piccola ...nazione perché i cittadini non ci hanno scelto per mantenere lo Status quo' ma per 'fare...... ha aggiuntosottolineando che intenzione dell'esecutivo è "lavorare h24, sette giorni su 7, ...nazione perché i cittadini non ci hanno scelto per mantenere lo Status quo" ma per "fare...Leggi anche Governo,: "Al lavoro 7 giorni su 7 per rivoluzionare l'Italia" Decreto bollette 2023, via libera del Cdm: le misure Approvato il nuovo codice appalti, cosa cambia "Democrazia e ...

Riforme, Meloni: "Verso presidenzialismo per democrazia più forte" Entilocali-online

Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al Summit for Democracy 2023. "Questa è la direzione in cui vuole andare il mio governo: infatti siamo fermamente convinti che la democrazia puòdiventare ...una riforma che considero fondamentale e che rappresenta anche una misura potente per la crescita economica”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento, in videoconferenza, al ...