Riforme | Meloni | Verso presidenzialismo per democrazia più forte

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "E' necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello internazionale e lavorare per focalizzare le energie su obiettivi strategici e di lungo periodo. Questa è la direzione in cui vuole andare il mio governo: infatti siamo fermamente convinti che lapuò diventare anche piùe solida attrauna riforma presidenziale dello Stato, una riforma che considero fondamentale e che rappresenta anche una misura potente per la crescita economica". Così la premier Giorgiain un passaggio del suo intervento, in videoconferenza, al Summit for democracy. "e crescita economica sono interdipendenti", dunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Leggo che il Governo Meloni si accinge a nominare Renato Brunetta presidente del CNEL. Quel Brunetta lì. Ma sopratt… - riccardomagi : Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riform… - delletidi : RT @riccardomagi: Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riforme? La… - MariaPiaRagosa : RT @riccardomagi: Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riforme? La… - sciltian : RT @riccardomagi: Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riforme? La… -

Leggi anche Governo,: "Al lavoro 7 giorni su 7 per rivoluzionare l'Italia" Decreto bollette 2023, via libera del Cdm: le misure Approvato il nuovo codice appalti, cosa cambia "Democrazia e ......ma per "fareche nessun altro ha avuto il coraggio di fare" con "la determinazione di andare fino in fondo. E' un cammino difficile ma che non ci spaventa". Così la premier Giorgiain ...Tutti crediamo nei valori democratici' afferma. PIANO MATTEI PER L'AFRICA - Al summit la premier torna a parlare del piano Mattei per l'Africa. 'Più intensa sarà la crescita e più adeguato lo ...

Riforme, Meloni: "Verso presidenzialismo per democrazia più forte" Entilocali-online

una riforma che considero fondamentale e che rappresenta anche una misura potente per la crescita economica”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento, in videoconferenza, al ...Ormai è acclarato, Giorgia Meloni non ha un rapporto facile con le domande dei ... contrasto al caro bollette, riforma codice appalti, legge sulla concorrenza, fino al no al cibo sintetico. Invece di ...