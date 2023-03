Riforma giustizia, Nordio: “A giugno ddl su prescrizione e intercettazioni” (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Il governo “ha definitivamente approvato il cronoprogramma delle più urgenti riforme della giustizia penale da tempo annunciate al Parlamento” e “entro il mese di giugno emanerà uno o più disegni di legge inerenti alla revisione dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle fattispecie dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze illecite; della prescrizione; delle misure cautelari, con particolare riferimento alla collegialità delle decisioni; delle impugnazioni delle sentenze di assoluzione; delle intercettazioni, anche al fine di evitarne l’indebita pubblicazione; nonché interventi in materia di criminalità minorile”. Lo ha annunciato il ministro della giustizia, Carlo Nordio, al presidente delle Camere penali italiane, Gian ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Il governo “ha definitivamente approvato il cronoprogramma delle più urgenti riforme dellapenale da tempo annunciate al Parlamento” e “entro il mese diemanerà uno o più disegni di legge inerenti alla revisione dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle fattispecie dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze illecite; della; delle misure cautelari, con particolare riferimento alla collegialità delle decisioni; delle impugnazioni delle sentenze di assoluzione; delle, anche al fine di evitarne l’indebita pubblicazione; nonché interventi in materia di criminalità minorile”. Lo ha annunciato il ministro della, Carlo, al presidente delle Camere penali italiane, Gian ...

Confronto a distanza tra Usa e Israele sul tema della giustizia Tel Aviv , 29. Un botta e risposta tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu sulla controversa riforma della giustizia, che sta infiammando le proteste in Israele. Biden, parlando con la stampa, si è detto 'molto preoccupato' della situazione. 'Non possono continuare così', ha aggiunto, ... Per una patrimoniale unica, personale e progressiva ... di fatto, costruire un passo decisivo verso un'alternativa di società nel segno della giustizia ... come complemento necessario di una riforma fiscale redistributiva. Negli Stati Uniti il dibattito ...