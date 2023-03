Riforma della Giustizia, Albamonte: “Il governo indebolisce il controllo di legalità dei pm” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il ministro Nordio vuole portare a casa la Riforma della Giustizia ma sta scontentando sia i magistrati che gli avvocati che lamentano scarsa considerazione. Eugenio Albamonte, segretario di Area ed ex presidente Anm, è una Riforma calata dall’alto? “Dobbiamo aspettare di vedere qualcosa di scritto perché fino ad ora il ministro Nordio ha fatto continui annunci creando solo confusione. Si è parlato più volte della Riforma delle intercettazioni ma fino ad ora non si è vista. Stessa cosa per la Riforma del Csm e anche per la Riforma della Riforma Cartabia. Siamo in una fase di eterni annunci senza che vengano prodotti documenti ufficiali o iniziative ministeriali di Riforma che possano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il ministro Nordio vuole portare a casa lama sta scontentando sia i magistrati che gli avvocati che lamentano scarsa considerazione. Eugenio, segretario di Area ed ex presidente Anm, è unacalata dall’alto? “Dobbiamo aspettare di vedere qualcosa di scritto perché fino ad ora il ministro Nordio ha fatto continui annunci creando solo confusione. Si è parlato più voltedelle intercettazioni ma fino ad ora non si è vista. Stessa cosa per ladel Csm e anche per laCartabia. Siamo in una fase di eterni annunci senza che vengano prodotti documenti ufficiali o iniziative ministeriali diche possano ...

