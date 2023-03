Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ricerca Qonto, 'italiani usano il Fintech senza saperlo': L'87% utilizza una app . Spalletti, sfruttare ilpotenziale -

... a dispetto di quanto si creda, un paese in crescita per quanto riguarda l'utilizzo della tecnologia applicata alle finanze", commenta Mariano Spalletti, Country Director diin Italia. "Rimane ...Una recentecondotta dall'azienda ha evidenziato come la priorità per le aziende a ... fino a comprendere il mondo dei freelance, a offrire le migliori opportunità, quelle doveha già ...Se sei alladi un conto bancario completo e personalizzato per la tua attività,è ciò che fa al caso tuo. Si tratta di un servizio bancario online progettato per le piccole e medie imprese, che ...

Ricerca Qonto, 'italiani usano il Fintech senza saperlo' - Economia Agenzia ANSA

A confermare questa affermazione è un'indagine di Qonto, la soluzione di business finance management, secondo cui l'87% degli italiani utilizza regolarmente almeno un'app per pagamenti, attività ...Sei alla ricerca di un conto business pieno di servizi, semplice e veloce La soluzione te la offre Qonto con un conto gratis per 30 .... Una volta conclusa la prova gratuita, pagherai soltanto 9 euro ...