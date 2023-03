Revuelto | la prima Lamborghini ibrida della storia ha più di 1 000 cavalli e costa 500 mila euro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Si chiamalaed esordisce nell’anno del 60° anniversario del marchio di Sant’Agata Bolognese portando all’esordio un V12 ibrido plug-in (cioè ricaricabile alla spina) da 1015di potenza, incastonato all’interno di un telaio in carbonio di inedita concezione e coadiuvato da tre motori elettrici. Le prestazioni sono prevedibilmente impressionanti: accelerazione 0-100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Anche se i numeri non esprimono pienamente quanto gli uominiabbiano messo al centro del loro progetto il piacere di guida e le sensazioni che lapromette di trasmettere al suo driver. Abbastanza ricco, oltre ...

Vi ricorda qualcuno, tipo Ferrari SF90 Stradale CORRENTE ASCENSIONALE La soluzione ibrida plug - in non serve a esprimere chissà quale autonomia in elettrico, che suè limitata a soli 10 km ...Per celebrare i 60 anni del marchio, la casa di Sant'Agata Bolognese si supera ancora una volta e lancia la nuova, lasupersportiva ibrida plug - in da 1.015 cv e telaio in carbonio. ...l prezzo dellaè di 510.000 euro tasse incluse. La vettura è già ordinabile e le prime ... ultimo video spia dell'erede dell'Aventadordel debutto 4 28 Marzo 2023

Lamborghini Revuelto, la prima ibrida plug-in del marchio ha oltre 1.000 cavalli. Le foto Corriere della Sera

Nel 2023 in cui festaggia il suo 60mo anniversario, Lamborghini rinasce con il lancio della Revuelto, la prima supersportiva V12 ibrida plug-in Hper (High Performance Electrified Vehicle), un modello ...È abbastanza deve essere. La Revuelto è un’ibrida plug-in, ma ripropone la tecnologia in un modo che si addice all’estroversa casa automobilistica italiana, un’azienda le cui vendite annuali hanno ...