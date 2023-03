(Di mercoledì 29 marzo 2023) Mateoha attirato le attenzioni di diversid’: sulle tracce dell’attaccanteduediLeague Secondo quanto riferito da Tuttosport, ci sono diversisulle tracce di Mateo, che ha attratto gli interessi di alcune società italiane (le milanesi, la Lazio e l’Udinese su tutte), madi società estere. E’ il caso, ad esempio, di West Ham e Brighton, che nelle ultime ore hanno preso informazioni per avviare una possibile operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Retegui nel mirino anche dei club di #PremierLeague -

... sulle tracce dell'attaccante anche due club di Premier League Secondo quanto riferito da Tuttosport, ci sono diversi club sulle tracce di Mateo, che ha attratto gli interessi di alcune ...... Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson, Pessina, Cristante, Tonali, Politano,, Gnonto. ...e non poco anche la candidatura di Di Lorenzo come tiratore. Apap e Mbong rischiano ...... Aubameyang ha esperienza internazionale, l'eventuale arrivo a parametro zeroMarotta. A ... C'è anche Mateo, seguito prima della convocazione azzurra. Per tutti e tre, ci sono ingaggi ...

Retegui stuzzica il mercato di mezza Europa: anche due club di Premier lo vogliono Calcio News 24

Mateo Retegui è un profilo che piace ai dirigenti nerazzurri. L'Inter potrebbe tentare l'affondo quest'estate.Il centrale spagnolo lascerà l'Athletic Bilbao a fine stagione e l'Inter aspetta la sua mossa per colpire a zero, occhi puntati soprattutto sulla concorrente de La Liga ...