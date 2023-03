Retegui-mania | tutti vogliono il nuovo attaccante azzurro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Mateosempre più al centro del calciomercato: l’piace in Italia e non solo: anche l’Atletico Madrid ci pensa Tutta Italia vuole Mateo, che ha stregato il Bel Paese già con i suoi gol in Argentina, confermandosi anche con la maglia della Nazionale italiana, dove ha segnato due gol nelle prime due presenze. Alla lista sono iscritte Milan, Inter, Atalanta e Udinese, come confermato da Andrea Carnevale. Non solo il mercato italiano: anche l’Europa lo vuole. Attenzione all’Atletico Madrid, dove il Cholito Simeone ha buoni rapporti con il padre dell’. Presenti anche le inglesi: dal West Ham, che sembra abbia chiesto informazioni, al Brighton di De Zerbi. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

È scoppiata la Mateo. Quella che sembrava una scommessa azzardata del ct Roberto Mancini è diventata già una felice intuizione, dopo le due partite dell'Italia alle qualificazioni di Euro 2024 contro ......(l'Inter se lo farà soffiare, scopriamolo insieme). La pausa per le nazionali non ci ferma manco per niente: anche questo weekend, sui social s'è visto di tutto. 1 - L'Osimhen -ci sta ...Il primo gol in Europa non sarebbe potuto arrivare in un palcoscenico più suggestivo. Stadio Diego Armando Maradona, mica uno qualsiasi per chi viene dall'Argentina. Mateoha fatto centro alla prima presenza con l'Italia: grazie al nonno materno, originario di Canicattì, il 23enne è un oriundo, cresciuto nella provincia di Buenos Aires. La chiamata di Mancini l'...

Bergamo. Se non è mania, poco ci manca. In questa pausa nazionali l'Italia intera ha scoperto Mateo Retegui, attaccante di 23 anni che gioca nel Tigre, nel campionato argentino, che sfruttando le ...Mateo Retegui sembra essere il nome che scalderà il calciomercato estivo. Su di lui erano già puntati i fari di grandi club europei e quindi, dopo i due goal nelle prime due apparizioni con la maglia ...