Restate in casa Novara | maxi-rogo in un' azienda chimica | le immagini

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un incendio di vaste dimensioni è divampato in un'a San Pietro Mosezzo, in provincia di. Dalla zona si è levata una colonna di fumo visibile anche a molta distanza e i video che la riprendono sono stati presto caricati sui social network. Sul posto sono presenti sei squadre dei Vigili del fuoco. Numerose le ambulanze dei soccorsi, anche se al momento non si hanno notizie di feriti. "Si raccomanda alla cittadinanza - dice il sindaco -, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull'impatto dell'evento, di tenere le finestre chiuse e se non assolutamente necessario di rimanere in".

Novara, incendio in un’azienda di vernici. Il sindaco: “Restate in casa e chiudete le finestre” RaiNews

BOLOGNA – Dalle 7.30 i Vigili del fuoco sono al lavoro a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara, per un incendio che si è sviluppato questa mattina all’interno di un’azienda chimica, la Kemi srl.Fiamme alte 50 metri. Una colonna di fumo nero si sposta verso Novara, il sindaco alla cittadinanza: Chiudete le finestre e restate in casa. I trenta operai che si trovavano nella fabbrica sono tutti ...