Respinte le richieste dell'Italia: la micro riforma europea è senza coraggio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sul dossier migranti il Parlamento Europeo respinge, almeno per il momento, le richieste dell'Italia. All'interno del pacchetto di proposte approvato ieri dalla commissione Libertà civili, giustizia e affari interni dell'Eurocamera relativo al «Patto Ue su migrazione e asilo», infatti, quasi nessuno spazio è stato lasciato alle istanze avanzate dagli eurodeputati Italiani del PPE in materia di flussi e accoglienza. Quanto avvenuto ieri a Bruxelles ha segnato dunque un deciso passo indietro nel rapporto tra Ue e Italia su uno dei dossier più delicati per il nostro Paese, specie dopo le interlocuzioni sul tema avvenute parallelamente in Commissione europea, dove il Governo Italiano, in questi ultimi mesi, non senza fatica è riuscito a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sul dossier migranti il Parlamento Europeo respinge, almeno per il momento, le. All'interno del pacchetto di proposte approvato ieri dalla commissione Libertà civili, giustizia e affari interni'Eurocamera relativo al «Patto Ue su migrazione e asilo», infatti, quasi nessuno spazio è stato lasciato alle istanze avanzate dagli eurodeputatini del PPE in materia di flussi e accoglienza. Quanto avvenuto ieri a Bruxelles ha segnato dunque un deciso passo indietro nel rapporto tra Ue esu uno dei dossier più delicati per il nostro Paese, specie dopo le interlocuzioni sul tema avvenute parallelamente in Commissione, dove il Governono, in questi ultimi mesi, nonfatica è riuscito a ...

