Resi disponibili dall’Arpac i risultati delle attività di monitoraggio condotte nel Vallo di Diano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“L’ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania) ha reso disponibili i primi risultati delle attività di monitoraggio condotte nel Vallo di Diano a seguito dell’importante indagine di polizia coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, avente per oggetto sversamenti illeciti di rifiuti pericolosi nel territorio valdianese”. Lo rende noto il Consigliere Regionale Corrado Matera, che nei mesi scorsi si era attivato per avviare le opportune verifiche, ritenute necessarie dopo i segnali inquietanti scaturiti da inchieste su possibili reati in tema ambientale che hanno avuto come scenario il Vallo di Diano. Le attività di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“L’ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania) ha resoi primidineldia seguito dell’importante indagine di polizia coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, avente per oggetto sversamenti illeciti di rifiuti pericolosi nel territorio valdianese”. Lo rende noto il Consigliere Regionale Corrado Matera, che nei mesi scorsi si era attivato per avviare le opportune verifiche, ritenute necessarie dopo i segnali inquietanti scaturiti da inchieste su possibili reati in tema ambientale che hanno avuto come scenario ildi. Ledi ...

