Report allenamento 29 marzo (Di mercoledì 29 marzo 2023) È proseguita questa mattina la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini, in vista del match di sabato prossimo contro il Parma. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Assenti, a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile, Mirko Pigliacelli e Valerio Verre. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com

