Rendez-Vous 2023 al via oggi a Roma, Isabelle Huppert e Francois Ozon tra gli ospiti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Isabelle Huppert e Francois Ozon tra gli ospiti di Rendez-Vous 2023, festival dedicato al cinema francese a Roma dal 29 marzo al 3 aprile e poi a Bologna, Torino, Milano e Palermo. Da oggi al 3 aprile 2023 torna in Italia Rendez-Vous 2023, il festival dedicato al CINEMA FRANCESE. La manifestazione, alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, cuore del festival con proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema francese. Isabelle Huppert e Francois Ozon tra gli ospiti più attesi. Il più prestigioso evento ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023)tra glidi, festival dedicato al cinema francese adal 29 marzo al 3 aprile e poi a Bologna, Torino, Milano e Palermo. Daal 3 apriletorna in Italia, il festival dedicato al CINEMA FRANCESE. La manifestazione, alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a, al Cinema Nuovo Sacher, cuore del festival con proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema francese.tra glipiù attesi. Il più prestigioso evento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioFalcone1 : Roma, Cinema Nuovo Sacher, al via la XIII Edizione di Rendez-vous, festival dedicato alla cinematografia francese - MaureenHugo2 : RT @Turismoromaweb: Isabelle Huppert a Roma per Rendez-Vous #Festival del #Cinema #Francese il 1 aprile alle 21.00 al Cinema Nuovo Sacher.… - celeriremoulade : RT @Turismoromaweb: Isabelle Huppert a Roma per Rendez-Vous #Festival del #Cinema #Francese il 1 aprile alle 21.00 al Cinema Nuovo Sacher.… - raimovie : Al via da domani, e fino al 3 aprile, RENDEZ-VOUS, il festival dedicato al CINEMA FRANCESE. Abbiamo intervistato l'… - MarcoLoganNYC : E' giusto avere obbiettivi ambiziosi, soprattutto se il problema è urgente, ma mettere in atto azioni pratiche, sep… -