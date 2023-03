Regno Unito, il Guardian si scusa per il fondatore schiavista. E investe più di 10 milioni di sterline come risarcimento per “rimediare” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Guardian, uno dei giornali più importanti del Regno Unito, fu fondato a Manchester nel 1821. Una testata di stampo progressista, sinonimo di accuratezza. Ma una ricerca ha messo in luce che il fondatore principale del quotidiano era coinvolto nella tratta degli schiavi, e il fondo che possiede il Guardian oggi vuole “rimediare”. Tutto nasce nel 2020, quando lo Scott Trust, l’organizzazione non profit che possiede tra le altre testate il quotidiano britannico, commissiona ad un gruppo di ricercatori indipendenti un’inchiesta sul legame tra le persone che furono a capo della fondazione e del finanziamento del giornale nel 1821 e la tratta transatlantica degli schiavi. Qualche giorno fa è arrivato il risultato della ricerca: lo studio pubblicato dagli studiosi denuncia che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il, uno dei giornali più importanti del, fu fondato a Manchester nel 1821. Una testata di stampo progressista, sinonimo di accuratezza. Ma una ricerca ha messo in luce che ilprincipale del quotidiano era coinvolto nella tratta degli schiavi, e il fondo che possiede iloggi vuole “”. Tutto nasce nel 2020, quando lo Scott Trust, l’organizzazione non profit che possiede tra le altre testate il quotidiano britannico, commissiona ad un gruppo di ricercatori indipendenti un’inchiesta sul legame tra le persone che furono a capo della fondazione e del finanziamento del giornale nel 1821 e la tratta transatlantica degli schiavi. Qualche giorno fa è arrivato il risultato della ricerca: lo studio pubblicato dagli studiosi denuncia che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : Conseguenze dell'impiego di proiettili all'uranio impoverito - proprio quelli che il Regno Unito intende fornire al… - LiaQuartapelle : In Israele centinaia di migliaia di persone sono mobilitate contro una riforma che mette i giudici sotto controllo… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito fornirà all'Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impove… - FranzFranzudet : RT @GabrieleAdinolf: Allora se ricordo bene i geni de noantri che applaudivano alla Brexit - per le ragioni opposte alle nostre - e ne face… - JamesB04016 : @putino Visto che questo argomento dell'anacronismo non vale più avendo riconosciuto un evento del 1932 possiamo pa… -