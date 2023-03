(Di mercoledì 29 marzo 2023)– Il documento di, guidata da Francesco Rocca, fail mondopolitica. Sull’argomento inteviene la vice-presidentecommissione regionale dedicata, RobertaCasa, capogruppo M5S, che già nel corso del suo intervento in Consiglio Regionale, ha affermato: “Iltecnico presentato dalla Giunta Rocca non contiene L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA ROMA REGIONE LAZIO Il presidente è rimasto alla guida dell'associazione internaz… - infotemporeale : Regione Lazio / Bilancio, fa discutere l’approvazione: critiche del M5s e della sezione comunista “Mandolesi” - robertocecere6 : RT @Cisl_Lazio: Concluso il primo confronto con la Regione sul bilancio e sull’addizionale IRPEF. Durante l’incontro ci è stato confermato… - CittadinidiTwtt : RT @RegioneLazio: ???@RomicsOfficial Alla @FieraRoma dal 30 marzo al 2 aprile la 30^edizione del festival internazionale del fumetto, animaz… - RegioneLazio : ???@RomicsOfficial Alla @FieraRoma dal 30 marzo al 2 aprile la 30^edizione del festival internazionale del fumetto,… -

Girato a Roma, Quando ha una durata di 105 minuti ed è stato realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e ...... insieme ad altri produttori, è riuscita a far ottenere la Docg al Cesanese del Piglio, primo vitigno nela vantare il prestigioso marchio. Come è posizionato oggi il Cesanese 'Ognid'...Una bella soddisfazione per unache peraltro vince anche nella categoria Dop/Igp Fruttato ... In questo caso la palma di migliore d'Italia va nel, rappresentato dall'azienda agraria ...

Lazio verso il commissariamento Rocca: “Non è una decisione mia, ma del governo, c'è un indebitamento importante” Quotidiano Sanità

Francesco Rocca è stato eletto presidente della Regione Lazio e per questo si è dimesso dalla carica di capo della Croce Rossa Italiana. Ha mantenuto però il ruolo di presidente della Federazione ...Parole che il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, affida ad una lettera indirizzata a Leggo, missiva con la quale commenta “l’articolo a firma di Lorena Loiacono, “Il paziente abbandonato ...