Redmi Note 12 Turbo ufficiale | potenza inaudita per il medio gamma

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il12: il dispositivo monta uno schermo OLED da 6.67 pollici a 12 bit, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, con supporto Dolby Vision e HDR10+. A bordo troverete il processore Snapdragon 7+ Gen. 2, fino a 16GB di RAM LPDDR5X e 1TB di storage UFS 3.1. Il12include una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64MP con OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (la fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP). Non mancherà una camera di raffreddamento del valore da 3725mm quadrati, come pure nove protezioni interne ed esterne per aumentarne la durabilità e la resistenza. Il12si ...

12 Turbo è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese. Xiaomi ha finalmente sciolto tutti i nodi riguardo questo nuovo dispositivo di fascia medio - alta, andando a dare un senso ...La serie di12 si arricchisce di un nuovo smartphone: si tratta di12 Turbo , equipaggiato con l'inedito processore di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 7+ Gen 2 , abbinato fino a 16 GB di RAM LPDDR5

Redmi Note 12 Turbo è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese, confermando molte delle indiscrezioni che circolavano in rete nelle scorse settimane