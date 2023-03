Redmi Note 12 Turbo è ufficiale in Cina | prezzi e specifiche

Leggi su tecnoandroid

(Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it A quanto pare il produttore cinese Xiaomi non ha ancora finito di sfornare nuovi smartphone. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in vesteinun altro membro della famiglia12. Si tratta in particolare del nuovo12. È un device molto interessante e completo dal punto di vista tecnico. Xiaomi annuncia ufficialmente inil nuovo smartphone12Xiaomi ha dunque aggiunto un ulteriore tassello alla famiglia di smartphone12. Come già accennato, infatti, l’azienda ha da poco presentato per il mercato cinese il nuovo12. Le sue ...