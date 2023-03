RedBird sigla una nuova partnership con la NFL (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si fermano accordi e partnership portata avanti da RedBird, fondo gestito da Gerry Cardinale e che controlla la maggioranza del Milan. Dopo aver prodotto il film “Air”, che narra le vicende che hanno portato all’accordo storico fra Michael Jordan e la Nike, ora il fondo statunitense ha stretto una partnership con la massima lega L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si fermano accordi eportata avanti da, fondo gestito da Gerry Cardinale e che controlla la maggioranza del Milan. Dopo aver prodotto il film “Air”, che narra le vicende che hanno portato all’accordo storico fra Michael Jordan e la Nike, ora il fondo statunitense ha stretto unacon la massima lega L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

