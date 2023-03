Reato di tortura, Nordio: “Non verrà annullato. Ma ci sono carenze tecniche da rimodulare” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Carlo Nordio oggi è tornato a parlare del Reato di tortura, il quale, ha assicurato non sarà abrogato. L’affermazione di oggi arriva dopo la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia per annullare il provvedimento. Per il ministro della Giustizia si tratta di un “Reato odioso” e l’intenzione è quella di mantenerlo. Rispondendo a un’interrogazione al ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Carlooggi è tornato a parlare deldi, il quale, ha assicurato non sarà abrogato. L’affermazione di oggi arriva dopo la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia per annullare il provvedimento. Per il ministro della Giustizia si tratta di un “odioso” e l’intenzione è quella di mantenerlo. Rispondendo a un’interrogazione al ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira Abolizione reato di tortura, Ilaria Cucchi: 'Un fatto gravissimo, un'idea fascista. La matrice è quel… - davidefaraone : Nordio, appena insediato, ha dichiarato di voler “velocizzare il corso della giustizia, depenalizzare e ridurre il… - ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'È grave l’attacco che il partito di Giorgia Meloni vuole apportare allo 'stato di diritto'. La pr… - kulsho : Reato di #tortura, Nordio: 'Governo non ha nessuna intenzione di abrogarlo'. Certo renderà solo non imputabili del reato le guardie. - rob_arci : RT @repubblica: Nordio frena FdI: 'Il governo non ha nessuna intenzione di abrogare il reato di tortura' [di Liana Milella] -