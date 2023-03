Reato di tortura, il ministro Nordio corregge Fdi: «Il governo non intende abrogarlo» – Il video (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Posso dire senza se e senza ma il governo Meloni non ha alcuna intenzione di abrogare il Reato di tortura: abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo. Il Reato di tortura è un Reato odioso e abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo: il governo non ha nessuna intenzione di abrogarlo». Sono le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo in Aula alla Camera a un’interrogazione sulle possibili modifiche normative relative ai reati di tortura e di istigazione alla tortura, dopo la proposta di legge per abrogare il Reato di tortura presentata da Fdi. «C’è solo un aspetto tecnico che deve essere rimodulato – ha sottolineato il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Posso dire senza se e senza ma ilMeloni non ha alcuna intenzione di abrogare ildi: abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo. Ildiè unodioso e abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo: ilnon ha nessuna intenzione di». Sono le parole deldella Giustizia Carlo, rispondendo in Aula alla Camera a un’interrogazione sulle possibili modifiche normative relative ai reati die di istigazione alla, dopo la proposta di legge per abrogare ildipresentata da Fdi. «C’è solo un aspetto tecnico che deve essere rimodulato – ha sottolineato il ...

