Rdc: Fossi (Pd), 'ora destra ci dica come affronta problema povertà' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'Inps comunica che sono crollate le domande per il reddito di cittadinanza, la destra è riuscita nell'intento di spaventare gli italiani. Adesso, però, il Governo deve dirci come affronterà il tema dell'impoverimento del Paese”. Così Emiliano Fossi, deputato del Partito Democratico e membro della commissione Lavoro della Camera, alla luce dei dati forniti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo cui le famiglie che hanno ricevuto l'assegno a febbraio sono diminuite ad un milione toccando il livello minimo da ottobre 2020. La spesa nel mese di febbraio è stata di 576,3 milioni, in calo dai 657,8 di gennaio. “Secondo quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps – dice Fossi – le domande arrivate nei primi due mesi hanno registrato un drastico calo del 65,23%. Il sussidio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'Inps comunica che sono crollate le domande per il reddito di cittadinanza, laè riuscita nell'intento di spaventare gli italiani. Adesso, però, il Governo deve dirciaffronterà il tema dell'impoverimento del Paese”. Così Emiliano, deputato del Partito Democratico e membro della commissione Lavoro della Camera, alla luce dei dati forniti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo cui le famiglie che hanno ricevuto l'assegno a febbraio sono diminuite ad un milione toccando il livello minimo da ottobre 2020. La spesa nel mese di febbraio è stata di 576,3 milioni, in calo dai 657,8 di gennaio. “Secondo quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps – dice– le domande arrivate nei primi due mesi hanno registrato un drastico calo del 65,23%. Il sussidio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mabosisc : @nocensuraverita @Mov5Stelle @pdnetwork 1 . Uno straniero, per accedere al RdC doveva risiedere in Italia da almeno… - valkeasusi : @ArditoAD14 Tu stai dicendo che è una misura di buon senso mentre non ti rendi conto che è solo un cappio. Fare bat… - dgcoralloblu : @SusannaCeccardi Pensi a quei suoi amici che hanno rubato 49 milioni di euro e che non prendono solo il rdc, ma lo… - Luca9807 : @CitroGuarino Se fossi un mantenuto con il rdc allora sì che non puoi lamentarti - Al35866436Carlo : @053_Vince @Mirandola59 Io se fossi un padre di famiglia con figli piccoli e tu mi togli il Rdc e poi mi finanzi v… -