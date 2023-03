Rdc, calo delle domande: -65%. I "furbetti" tremano per i controlli della Dx (Di mercoledì 29 marzo 2023) La stretta decisa dal governo Meloni sul Reddito di cittadinanza sta facendo registrare le prime conseguenze concrete, le domande sono in fortissimo calo: scese addirittura del 65% a gennaio e febbraio 2023, rispetto ai primi due mesi dell'anno precedente. Secondo i dati divulgati dall’Osservatorio Inps sulla misura di contrasto della povertà, infatti, - si legge sul Giornale - nei primi due mesi dell'anno le domande sono state 90.887, in calo del 65,23% rispetto alle 261.378 presentate nei primi due mesi del 2022. A gennaio le domande erano state 88.184 e quindi a febbraio si sono registrate poco più di 2 mila domande. Ripiegano anche i percettori: a febbraio, i nuclei beneficiari erano poco superiori al milione, contro gli 1,16 milioni di gennaio. Questi dati arrivano ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 29 marzo 2023) La stretta decisa dal governo Meloni sul Reddito di cittadinanza sta facendo registrare le prime conseguenze concrete, lesono in fortissimo: scese addirittura del 65% a gennaio e febbraio 2023, rispetto ai primi due mesi dell'anno precedente. Secondo i dati divulgati dall’Osservatorio Inps sulla misura di contrastopovertà, infatti, - si legge sul Giornale - nei primi due mesi dell'anno lesono state 90.887, indel 65,23% rispetto alle 261.378 presentate nei primi due mesi del 2022. A gennaio leerano state 88.184 e quindi a febbraio si sono registrate poco più di 2 mila. Ripiegano anche i percettori: a febbraio, i nuclei beneficiari erano poco superiori al milione, contro gli 1,16 milioni di gennaio. Questi dati arrivano ...

