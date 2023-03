Ratifica Mes e ritardi Pnrr, colpa di Draghi? Risponde il prof. Giavazzi (Di mercoledì 29 marzo 2023) - L'economista molto vicino all'ex presidente del Consiglio, membro del suo gabinetto, è intervenuto a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 marzo 2023) - L'economista molto vicino all'ex presidente del Consiglio, membro del suo gabinetto, è intervenuto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Il governo non ratifica la riforma del MES perché hanno già fatto marcia indietro su debito, POS, trivelle. Tutto i… - marattin : Mercoledì alle 9 in Commissioni Esteri alla Camera inizierà l’esame del disegno di legge di ratifica del Trattato s… - dottorbarbieri : ???????????? AL VIA L'ITER PARLAMENTARE PER LA RATIFICA DELLA RIFORMA DEL TRATTATO MES Calendarizzata per mercoledì, ore… - Paola222006421 : RT @utini19: Il MES non ha la ratifica del governo italiano, ciò significa che nemmeno Conte lo ha reso attivo avendo sempre avuto una posi… - Erosenn67299186 : RT @giangoSGV: Vi aspetto quando giustificherete la ratifica del Mes -