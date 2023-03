Rashford fa esplodere pubblicamente la “non-storia” mentre il giornalista afferma che il contratto è “una totale assurdità”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Marcusnon è un coniglietto felice. L’attaccante del Manchester United ha reagito alle notizie secondo cui vuole un nuovodel valore di £ 500.000 a settimana.si sta godendo una meravigliosa stagione 2022-23, ma il suo futuro all’Old Trafford è in dubbio. Il club della Premier League ha attivato l’opzione per prolungare ildel giocatore fino all’estate del 2024 e sta lavorando per concordare un nuovoa lungo termine. Dopo una difficile stagione 21-22,è stato collegato a un trasferimento altrove, con i campioni di Francia Paris Saint-Germain e FC Barcelona tra coloro che sarebbero interessati a ingaggiare il nazionale inglese. Diversi rapporti hannoto che ...