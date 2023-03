Rapuano per Napoli-Milan Rocchi non ferma Chiffi, e Mazzoleni, dopo i disastri di Inter-Juve (Di mercoledì 29 marzo 2023) Napoli-Milan arbitra Rapuano, Doveri al VAR. Rocchi non ferma Chiffi e Mazzoleni dopo Inter-Juventus. L’Aia ha reso noti i nominativi degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 2 aprile. Nonostante le forti polemiche scaturite dall’ultimo Inter-Juve, il designatore Rocchi Rocchi non ha fermato né Chiffi né Mazzoleni, rispettivamente arbitro e Var di quella partita, che sono stati invece designati al Var in questa giornata. Chiffi, famoso per aver negato dei rigori ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023)arbitra, Doveri al VAR.nonntus. L’Aia ha reso noti i nominativi degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 2 aprile. Nonostante le forti polemiche scaturite dall’ultimo, il designatorenon hato néné, rispettivamente arbitro e Var di quella partita, che sono stati invece designati al Var in questa giornata., famoso per aver negato dei rigori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Rapuano per Napoli-Milan Rocchi non ferma Chiffi, e Mazzoleni, dopo i disastri di Inter-Juve #aia #Arbitri #Chiffi… - Milanista_Serio : L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale per il big match del 2 aprile tra #Napoli e #Milan, valido per la 28es… - sportli26181512 : #Serie #A, #arbitri: Rapuano per Napoli-Milan. Roma a Irrati, Lazio a Marcenaro: Ecco le designazioni arbitrali per… - AndreaPropato : Per #NapoliMilan di campionato designato Rapuano, al VAR DI Paolo. - MatteoSorrenti : ?? Designazione arbitrale per #NapoliMilan: Arbitro: Rapuano; Assistenti: Giallatini-Perrotti; IV uomo: Doveri; Var:… -