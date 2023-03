Rai, Vigilanza convocata martedì 4 aprile alle 14 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Dopo uno stop ad go di varie settimane la Vigilanza Rai è stata convocata per martedì prossimo, 4 aprile, alle 14. Lo riferiscono fonti parlamentari del centrodestra. Dovrebbe quindi sbloccarsi la questione nomine dopo un mese di stallo fatto di reciproci veti e divisioni. Con il centrodestra che se la prende con l'opposizione, accusata di bloccare le trattative perché non è in grado di indicare un nome condiviso per guidare l'organismo di controllo parlamentare di Viale Mazzini. Una soluzione del rebus potrebbe essere la pentastellata Barbara Floridia al posto di Riccardo Ricciardi ma restano le resistenze del Terzo Polo che tifa sempre per la renziana Maria Elena Boschi. Lo stallo ha frenato pure un'altra partita, quella per l'elezione dei componenti parlamentari dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Dopo uno stop ad go di varie settimane laRai è stataperprossimo, 414. Lo riferiscono fonti parlamentari del centrodestra. Dovrebbe quindi sbloccarsi la questione nomine dopo un mese di stallo fatto di reciproci veti e divisioni. Con il centrodestra che se la prende con l'opposizione, accusata di bloccare le trattative perché non è in grado di indicare un nome condiviso per guidare l'organismo di controllo parlamentare di Viale Mazzini. Una soluzione del rebus potrebbe essere la pentastellata Barbara Floridia al posto di Riccardo Ricciardi ma restano le resistenze del Terzo Polo che tifa sempre per la renziana Maria Elena Boschi. Lo stallo ha frenato pure un'altra partita, quella per l'elezione dei componenti parlamentari dei ...

