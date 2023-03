Rai, Vigilanza convocata martedì 4 aprile alle 14 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo uno stop ad go di varie settimane la Vigilanza Rai è stata convocata per martedì prossimo, 4 aprile, alle 14. Lo riferiscono fonti parlamentari del centrodestra. Dovrebbe quindi sbloccarsi la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo uno stop ad go di varie settimane laRai è stataperprossimo, 414. Lo riferiscono fonti parlamentari del centrodestra. Dovrebbe quindi sbloccarsi la ...

