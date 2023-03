Rai Uno | Il Cantante Mascherato non chiude

Leggi su funweek

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nelle scorse settimane si è diffusa incontrollata la voce di una possibile chiusura de “Il“, lo show del sabato sera di Rai1: colpa di alcune performance non esaltanti in termini di auditel, del tutto prevedibili visto che dall’altra parte c’è una certa Maria De Filippi con il suo “C’è posta per te”. Lo show targato Endemol andrà invece regolarmente in onda sabato e cercherà sicuramente di portare a casa un risultato onesto come quello ottenuto nelle passate settimane, un 17% che assicura comunque la tenuta della prima serata di Rai1. Le voci su una chiusura anticipata sono appunto solo voci, come riporta anche Tvblog. Altro discorso per il rinnovo al prossimo anno: in quel caso è probabile, come anticipato anche da Dagospia, che lo show di Milly Carlucci non torni in onda nel 2024, anche se è tutto da stabilire. Sicuramente, ...