Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Raffaella Mennoia e l’amicizia con Maria De Filippi: ‘Il nostro legame dura da anni’ - VanityFairIt : Il suo rapporto con la Maria nazionale va oltre il piano professionale, ecco chi è Raffaella Mennoia - infoitcultura : Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi racconta tutta la verità su Uomini e Donne - candidoporzus : La realtà fa schifo, ci assomiglia e ci si vanta pure. Vabbeh «Noi trash? Rispecchiamo la realtà»: l’autrice Raffae… - zazoomblog : Raffaella Mennoia il braccio destro di Maria De Filippi racconta tutta la verità su Uomini e Donne - #Raffaella… -

Durante il funerale di Maurizio Costanzo, la conduttrice Maria De Filippi è entrata in chiesa al fianco dell'amica e collega. Quest'ultima ha concesso un'intervista al Corriere della sera , in cui ha rotto il silenzio sul lutto del famoso giornalista ammettendo: 'Non ho ben capito cosa succedesse in quei ...Una di queste persone è. Volto e nome non sono nuovi: anni fa, infatti,vestiva i panni di postina in C'è posta per te , programma del sabato sera condotto da Maria De ...La morte di Maurizio Costanzo, il rapporto di stima e affetto con Maria De Filippi e il lavoro a Uomini e donne .ha parlato di tutto nell'intervista rilasciata al Corriere della sera a poche settimane dal lutto, che ha colpito Maria e tutta la famiglia della Fascino, la società di produzione ...

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi: «È il filo conduttore della mia vita, le sto vicino... Corriere della Sera

Raffaella Mennoia e l’amicizia con Maria De Filippi: ‘Il nostro legame dura da anni’. La Mennoia, in una recente intervista ha raccontato della lunga amicizia che la lega a Maria De Filippi. Infatti, ...Raffaella Mennoia rivela com'è Maria De Filippi al di fuori delle telecamere e qual è il loro rapporto. Ecco le sue dichiarazioni.Leggi tutto Maria De Filippi, la reazione del ragazzo che le ha ...