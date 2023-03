Quindici minuti in classe per leggere un libro in autonomia. In Friuli Venezia Giulia è gia realtà: oltre 20mila alunni coinvolti (Di mercoledì 29 marzo 2023) In Friuli Venezia Giulia, grazie al progetto regionale "LeggiAMO 0-18" per la promozione della lettura, attualmente circa 2000 classi, composte da circa 40.000 bambini e ragazzi principalmente delle scuole primarie e secondarie di primo grado, stanno leggendo sistematicamente per 15 minuti al giorno durante l'orario scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) In, grazie al progetto regionale "LeggiAMO 0-18" per la promozione della lettura, attualmente circa 2000 classi, composte da circa 40.000 bambini e ragazzi principalmente delle scuole primarie e secondarie di primo grado, stanno leggendo sistematicamente per 15al giorno durante l'orario scolastico. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Quindici minuti in classe per leggere un libro in autonomia. In Friuli Venezia Giulia è gia realtà: oltre 20mila al… - g0th_fairy_ : Diocane quindici minuti di ritardo dal dentista se lo sapevo mangiavo prima di venire qui - gcfko_o : ma poi come cazzo gli vengono quando ha imparato ad essere Così non era così prima un pochino ma timidamente cioè s… - _Deliranza_ : Rilassante questa pausa pranzo di quindici minuti mangiando con l’imbuto per sbrigarmi a finire il mio cibo - saggiadecisione : PosteItaliane a Roma. Agenzia centrale Aurelio. Quindici sportelli più cinque uffici di consulenza. Dieci avventori… -