Questi non sono scheletri di giganti

Il 28 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook. Nel contenuto social compaiono due foto: la prima mostra un uomo vicino a quello che sembra un teschio gigante di essere umano; nella seconda si vede un altro uomo, questa volta con una divisa, accovacciato vicino a un teschio umano gigante. Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto dall'autore del post, in cui si parla di «clamorosi scatti da Bogotà» che mostrerebbero «scheletri scoperti di giganti – anti-civiltà delle persone che abitavano la Terra prima della divisione della terraferma». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le foto oggetto di analisi non sono reali e non documentano il ritrovamento di ...

