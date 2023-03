Quando Panorama (due anni fa) denunciava lo scandalo del Franchi rifatto con i soldi del Pnrr (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' giusto ristrutturare uno stadio di calcio con i soldi (pubblici) del Pnrr? La domanda che la Commissione europea si è posta nelle ultime ore e che rischia di stralciare la posizione del Franchi dall'elenco delle opere finanziate dall'Europa, una perdita di 55 milioni di euro che costringerebbe Governo e Comune di Firenze a correre ai (costosissimi) ripari, Panorama.it se l'era posta all'inizio di questa storia. LA DENUNCIA DI Panorama NELL'APRILE 2021: NO A COMMISSO, IL Franchi RISTRUTTURATO CON soldi PUBBLICI Era il 29 aprile 2021. In un articolo veniva ricostruita la vicenda stigmatizzando il fatto, tutto italiano, di un sistema che rifiutava la proposta di Rocco Commisso, patron e presidente della Fiorentina, di fare di tasca sua investendo 300 milioni di euro a ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' giusto ristrutturare uno stadio di calcio con i(pubblici) del? La domanda che la Commissione europea si è posta nelle ultime ore e che rischia di stralciare la posizione deldall'elenco delle opere finanziate dall'Europa, una perdita di 55 milioni di euro che costringerebbe Governo e Comune di Firenze a correre ai (costosissimi) ripari,.it se l'era posta all'inizio di questa storia. LA DENUNCIA DINELL'APRILE 2021: NO A COMMISSO, ILRISTRUTTURATO CONPUBBLICI Era il 29 aprile 2021. In un articolo veniva ricostruita la vicenda stigmatizzando il fatto, tutto italiano, di un sistema che rifiutava la proposta di Rocco Commisso, patron e presidente della Fiorentina, di fare di tasca sua investendo 300 milioni di euro a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VentagliP : RT @pulcepalma: La salita è dura ma, quando arrivi in cima, il panorama è fantastico. #NellaMeraviglia #VentagliDiParole… - pulcepalma : La salita è dura ma, quando arrivi in cima, il panorama è fantastico. #NellaMeraviglia… - elscrybaby : “dormi, quando dormi tu almeno mi sogni io ti sogno da giorni e non posso più stare da sola nel letto sai mi ci per… - 24sere : Dopo tanta salita quando poi arrivi in cima il panorama è stupendo..niki adesso ancora di più puoi volare alto dove… - akeup : @fattoquotidiano Forse la cosa vi sta leggermente sfuggendo di mano: a me ricorda il metodo Mediaset/Il Giornale/Li… -