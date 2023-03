Putin, sanzioni possono avere effetto negativo su economia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le sanzioni possono avere "un effetto negativo" sull'economia russa, quindi è necessario "lavorare sulla domanda interna". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Ria Novosti. . 29 marzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le"un" sull'russa, quindi è necessario "lavorare sulla domanda interna". Lo ha detto il presidente Vladimircitato dalla Ria Novosti. . 29 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Esattamente tutti i sostenitori delle #Sanzioni, e quindi pro #Putin (cosa che, comunque, non costituisce crimine)… - GiovaQuez : Capuozzo: “Con le sanzioni giuridiche contro Putin si fa un ATTO DI GUERRA, c’è un uso politico della giustizia. Si… - michele_geraci : Da incontro #Putin #Xi La #Cina sta comprando dalla #Russia petrolio ~pari in valore a quanto la Russia non ci ven… - carlo_rodini : RT @silupescu: Putin: 'Le sanzioni possono davvero incidere in maniera negativa sull'economia russa'. Bene, perfino lui c'è arrivato. Ora… - Luce51661600 : RT @silupescu: Putin: 'Le sanzioni possono davvero incidere in maniera negativa sull'economia russa'. Bene, perfino lui c'è arrivato. Ora… -