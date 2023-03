Putin: “Le sanzioni hanno effetti negativi sulla Russia”. E Peskov accusa: “L’Occidente ha scatenato la guerra” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente russo, Vladimir Putin, ammette che le sanzioni possono avere "un effetto negativo" sull'economia russa, quindi è necessario "lavorare sulla domanda interna". Mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, intervistato da Intersfax, ribalta i ruoli fra aggredito e aggressore e accusa altri, segnatamente l'Occidente, di aver scatenato la guerra contro la Russia Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente russo, Vladimir, ammette che lepossono avere "un effetto negativo" sull'economia russa, quindi è necessario "lavoraredomanda interna". Mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry, intervistato da Intersfax, ribalta i ruoli fra aggredito e aggressore ealtri, segnatamente l'Occidente, di averlacontro la

