Putin ha ammesso che le sanzioni stanno danneggiando l' economia della Russia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il leader russo lo ha dichiarato durante un incontro con il governo trasmesso sulla televisione nazionale. E per frenare l'esodo delle aziende occidentali sta imponendo un “pedaggio” in uscita

Così stamane il presidente russo Vladimir, intervenendo in un riunione governativa dove, fra ... il portavoce Dmitry Peskov hache , ' La guerra ibrida che l'Occidente ha scatenato ...Vladimirhache le sanzioni internazionali nei confronti di Mosca per la sua offensiva in Ucraina "possono" avere conseguenze "negative" nel "medio termine" sull'economia nazionale. "Le sanzioni ...Vladimirhache le sanzioni "potrebbero avere un impatto negativo sull'economia russa". Una confessione che, secondo quanto riporta Ria Novosti , sarebbe arrivata del corso di un incontro con gli ...

Lo ha dovuto ammettere lo Zar in persona: le sanzioni internazionali che da 13 mesi colpiscono la Russia, da quando il presidente Vladimir Putin ha deciso di invadere l’Ucraina, possono avere “un effe ...Agenzia Oligarca, 'nel 2024 non ci saranno soldi' – Mentre la guerra continua nel suo secondo anno e le sanzioni occidentali incidono più duramente, le entrate del governo russo vengono ridotte e la ...