Pugno duro per gli ultras olandesi | il Viminale prepara il blocco totale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 marzo 2023)per gli. In vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord in programma il prossimo 20 aprile allo Stadio Olimpico si va verso una stretta nei confronti dei tifosi della squadra di Rotterdam per paura dei possibili scontri tra le opposte fazioni (oltre che con quelli giallorossi in passato ci sono stati pure problemi con glidella Lazio). Come riferisce il sito dell'Ansa l'orientamento delè di procedere con l'indicazione del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord. Negli scorsi giorni una richiesta di divieto per evitare problemi di ordine pubblico era arrivata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, così come dal ministro dello Sport Andrea Abodi: “Anche il divieto di ...