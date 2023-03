PSG o Premier? Il futuro di Mourinho è chiaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel corso degli ultimi giorni si sono susseguite diverse voci sul futuro di José Mourinho. Lo Special One, arrivato a Roma nel 2021, ha ottenuto ottimo risultati in campo internazionale, vittoria della Conference e (per ora) quarti di finale di Europa League. In campionato invece la formazione giallorossa è andata al di sotto delle aspettative, al momento però è ancora tutto in gioco. Mourinho Roma FututoMourinho a Roma fino al 2024 Il nome di Mourinho è stato accostato in diverse occasioni ad altri club, Paris Saint Germain e società di Premier League in primis. Tra i tifosi romanisti è aumentata la paura di poter vedere già a giugno lontano dalla Capitale il tecnico portoghese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sarà così. L’allenatore nato a Setubal infatti ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel corso degli ultimi giorni si sono susseguite diverse voci suldi José. Lo Special One, arrivato a Roma nel 2021, ha ottenuto ottimo risultati in campo internazionale, vittoria della Conference e (per ora) quarti di finale di Europa League. In campionato invece la formazione giallorossa è andata al di sotto delle aspettative, al momento però è ancora tutto in gioco.Roma Fututoa Roma fino al 2024 Il nome diè stato accostato in diverse occasioni ad altri club, Paris Saint Germain e società diLeague in primis. Tra i tifosi romanisti è aumentata la paura di poter vedere già a giugno lontano dalla Capitale il tecnico portoghese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sarà così. L’allenatore nato a Setubal infatti ...

