Proposta di legge di Fratelli d’Italia per separare le attività bancarie retail da quelle di investimento entro 12 mesi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fratelli d’Italia ha presentato in Parlamento un disegno di legge per separare le attività commerciali e di raccolta del risparmio delle banche da quelle di investimento e banca d’affari. La Proposta arriva in scia al crac della statunitense Silicon Valley Bank (Svb) e il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs e governo svizzero. La Proposta ha come primo firmatario il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti e concede alle banche dodici mesi dall’eventuale entrata in vigore della legge per dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere e procedere, se necessario, alla riorganizzazione. “La stretta creditizia è causata dall’attenzione al profitto delle banche sistemiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023)ha presentato in Parlamento un disegno diperlecommerciali e di raccolta del risparmio delle banche dadie banca d’affari. Laarriva in scia al crac della statunitense Silicon Valley Bank (Svb) e il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs e governo svizzero. Laha come primo firmatario il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti e concede alle banche dodicidall’eventuale entrata in vigore dellaper dichiarare quale tipo diintendono svolgere e procedere, se necessario, alla riorganizzazione. “La stretta creditizia è causata dall’attenzione al profitto delle banche sistemiche ...

