Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 28ª giornata (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A. Tra il 1 ed il 3 aprile si giocherà la 28esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Cremonese-Atalanta. Tra le sfide in programma il... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo laA. Tra il 1 ed il 3 aprile si giocherà la 28esima, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Cremonese-Atalanta. Tra le sfide in programma il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cremonese-Atalanta, Hojlund è inarrestabile: in gol anche allo Zini? - sportli26181512 : Serie A, rieccoti. Spicca Napoli-Milan: tutti i pronostici della 28ª giornata - infoitsport : Pronostici calcio Serie A, 28^ giornata: la schedina di oggi - infobetting : 28 marzo 1993, l’esordio di Totti in serie A - fantasyteamit : #Napoli #Milan, rivali in serie A e #ChampionsLeague: i pronostici -