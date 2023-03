Prometey-Venezia | EuroCup | ultime e diretta TV

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Questo pomeriggio alle 18 ilospita la Reyernella gara valida per la 18esima giornata di. Ultimo appuntamento della fase a gironi per entrambe le squadre che si presentano alla sfida con una relativa tranquillità ma anche con la piena volontà di vincere. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva. Il momento del(Photo credits: Reyer).Ilsi presenta all’incontro da primo della classe e con la volontà di chiudere in testa il girone. Al momento si trova infatti a quota 26 punti, inseguito dal Joventut e dunque l’obiettivo è quello di tenere il distacco conquistato. Nell’ultima gara di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Berta_SergiBS : VENEZIA - 3° se vince con Prometey e perdono sia Ulm che Lietkabelis: ha gli scontri diretti favorevoli - 4° se vin… - Berta_SergiBS : #Eurocup. Ultima giornata della stagione regolare che inizia stasera, con Brescia in campo a Bursa e domani Venezia… -

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv, sfida valida come diciottesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket . Con i verdetti già tutti definiti,, i lagunari possono tentare il colpaccio contro la squadra che guida ...La Pallacanestro Brescia sarà sesta in caso di successo a Bursa e di successo mercoledì della Reyercon il. La Pallacanestro Brescia sarà settima se, nonostante un successo a Bursa, ...... Brescia finora ha disputato un'EuroCup di buon livello, conquistandosi il diritto di lottare per un'interessante posizione alle spalle di squadre ben più attrezzate come, Badalona e...

Preview BC Prometey - Umana Reyer - UMANA REYER VENEZIA Reyer

Il vice allenatore della Reyer Venezia Gianluca Tucci ha presentato la sfida contro gli ucraini del Prometey, che si giocherà a Riga: "Il Prometey, primo in classifica, è chiamato a vincere per ...Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Prometey-Venezia, sfida valida come diciottesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Con i verdetti già tutti definiti,, i ...