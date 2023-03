Progetto Super League, l’ipotesi «radiazione» da campionato e coppe europee nelle carte della Juventus: «Non è da escludere» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 è la Juventus stessa a definire i rischi legati alle inchieste che riguardano il club bianconero. Oltre ai danni reputazionali, come spiega il giornalista Paolo Ziliani, la società sottolineava i rischi connessi al Progetto Super League. Pur difendendo il proprio operato, e di aver agito nel rispetto di tutte le norme finanziarie, nel paragrafo sui Rischi connessi alle controversie in corso si legge che la Juventus «rimane esposta a potenziali impatti negativi anche significativi sulla reputazione» ed è in maniera «esposta al rischio di sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive organizzate da Uefa in relazione al contenzioso relativo al Progetto Super League». E, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 è lastessa a definire i rischi legati alle inchieste che riguardano il club bianconero. Oltre ai danni reputazionali, come spiega il giornalista Paolo Ziliani, la società sottolineava i rischi connessi al. Pur difendendo il proprio operato, e di aver agito nel rispetto di tutte le norme finanziarie, nel paragrafo sui Rischi connessi alle controversie in corso si legge che la«rimane esposta a potenziali impatti negativi anche significativi sulla reputazione» ed è in maniera «esposta al rischio di sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive organizzate da Uefa in relazione al contenzioso relativo al». E, ...

