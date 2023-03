Professioni, Dove.it: l’agente immobiliare del futuro si forma all’università (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – l’agente immobiliare del futuro si forma all’università. Prende il via il Development of value executive program, un programma di formazione per gli agenti immobiliari tenuto dai docenti della Liuc business school per Dove.it, la prima agenzia immobiliare digitale nata in Italia. Obiettivo: fare la differenza ispirando eccellenza. L’iniziativa ha due ambiziosi obiettivi: da un lato costruire un percorso formativo ad hoc per potenziare la qualificazione dei collaboratori dell’agenzia; dall’altro svecchiare il ruolo tradizionale dell’agente immobiliare, spesso svilito o sottovalutato, per renderlo sempre più attuale e aderente alle esigenze di un mercato immobiliare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) –delsi. Prende il via il Development of value executive program, un programma dizione per gli agenti immobiliari tenuto dai docenti della Liuc business school per.it, la prima agenziadigitale nata in Italia. Obiettivo: fare la differenza ispirando eccellenza. L’iniziativa ha due ambiziosi obiettivi: da un lato costruire un percorsotivo ad hoc per potenziare la qualificazione dei collaboratori dell’agenzia; dall’altro svecchiare il ruolo tradizionale del, spesso svilito o sottovalutato, per renderlo sempre più attuale e aderente alle esigenze di un mercato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Professioni, - Giornaleditalia : Professioni, - briani_davide : 5 anni fa spiegai al '*click* più veloce del twitter' come in 10 anni l'IA avrebbe prodotto migliaia di disoccupati… - FocuSicilia : A #Palermo un percorso di #formazione per 'DevOps cloud engineer', gli #architetti che progettano e implementano gl… - brignoli_lucio : @f_passerini94 eh si, però anche gli stipendi (e le professioni) a Milano non sono le stesse della provincia. Milan… -