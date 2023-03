Prof licenziata in Usa per aver mostrato il David | “Sarò a Firenze ad aprile”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nonfino a metà”. Lo rivela all’Adnkronos l’insegnante statunitense Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi per le proteste dei genitori che hanno ritenuto ‘pornografica’ la statua delmostrata agli alunni della scuola durante una lezione sul Rinascimento. “Apprezzo particolarmente il sindaco Nardella che ha espresso la sua preoccupazione per la mia situazione e non vedo l’ora di incontrarlo presto”, afferma Carrasquilla, che ieri ha avuto un colloquio telefonico con il primo cittadino di. Sottolineando diricevuto sostegno da “molti amici, familiari ed ex insegnanti”, la preside spiega cosa ha portato alla decisione di dimettersi. “Un genitore era estremamente ...

