Primo Levi | sopravvivere ad Auschwitz e morire suicidi | se l’orrore non dà scampo

L'11 aprile 1987 Primo Levi si toglieva la vita lanciandosi dalla tromba delle scale del palazzo in cui abitava a Torino. Proprio lui, che era stato la voce delle milioni di vittime dell'Olocausto e di chi, come lui, da quell'orrore era riuscito a uscire, alla fine ha rinunciato a una vita che, forse, gli aveva messo davanti troppi sensi di colpa. Dovuti proprio all'essere un "sopravvissuto", al potersi fare voce narrante di quella tragedia immane e indimenticabile che sono stati i lager e la follia nazista. Vi raccomandiamo... Bordelli, sterilizzazione ed esperimenti: le donne nei campi di concentramento Costrette a lavorare nei bordelli, usate come cavie per gli esperimenti e le sterilizzazioni di massa: così hanno vissuto le donne nei campi di co...

