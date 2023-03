Prime Video, aprile 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel mese di aprile 2023 arriveranno in streaming su Prime Video molti film e tante serie tv: tra i titoli più attesi figurano The Marvelous Mrs. Maisel, Citadel e molto altro ancora. Il mese di aprile 2023 sulla piattaforma di Prime Video proporrà numerosi film e varie serie tv che spaziano tra generi e atmosfere: dai primi due episodi dell'attesissima Citadel a The Marvelous Mrs. Maisel, fino al film con Riccardo Antonaci e Lillo intitolato Grosso guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung fu. Le novità di Prime Video per Marzo 2023 CITADEL Dal 28 aprile in esclusiva su ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel mese diarriveranno in streaming sumoltie tantetv: tra i titoli più attesi figurano The Marvelous Mrs. Maisel, Citadel e molto altro ancora. Il mese disulla piattaforma diproporrà numerosie varietv che spaziano tra generi e atmosfere: dai primi due episodi dell'attesissima Citadel a The Marvelous Mrs. Maisel, fino alcon Riccardo Antonaci e Lillo intitolato Grosso guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung fu. Lediper MarzoCITADEL Dal 28in esclusiva su ...

