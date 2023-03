Prima mette la cocaina in un calzino | poi lo nasconde dietro un palo della luce | nei guai 35enne

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per arginare i reati legati allo spaccio di stupefacenti. Agli agenti di polizia del commissariato Anzio- Nettuno non è sfuggita la presenza di un uomo, un, che ha provato arenelle vicinanze di un. La sostanza stupefacente, pari a circa 13 grammi, era contenuta all’interno di un. La successiva perquisizione degli agenti, sia nell’auto sia nell’abitazione, ha permesso di rinvenire altri ‘calzini stupefacenti’ ed uno zaino con dentro quasi mille grammi di. Prenoti la droga attraverso un’app e te la consegnano dove vuoi: si evolvono le piazze di spaccio a Roma Lanascosta nel ...

I fatti sono avvenuti a Nettuno e precisamente in via Priverno quando i poliziotti si sono accorti di un uomo che, dopo aver messo la propria macchina in sosta al centro della carreggiata, ha provato ...Gli agenti immobiliari trovano casa nell’access prime time di Real Time. L’inedita proposta del canale 31 è un format francese che li mette in sfida. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Casa ...