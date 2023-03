Prima intervista di coppia per Fiordelisi e Donnamaria: “Farfalle nello stomaco” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono indubbiamente la coppia più amata e seguita del Grande Fratello Vip 7. Tra liti feroci, momenti di passione e tanta vicinanza, i due vipponi hanno passato sei mesi nel reality show di Canale 5 e sono usciti a poche settimane di distanza l’uno dall’altro. Alfonso Signorini nel settimanale Chi ha voluto svelare i segreti e le speranze di questa novella coppia gieffina, fotografando uno dei momenti più importanti per loro: la vita fuori dalla Casa. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Che cos’hanno fatto Edoardo ed Antonella fuori dal GF VIP? I due vipponi sono felicissimi fuori dalla Casa e finora non hanno mai litigato, tanto che hanno raccontato di essersi sfogati abbastanza tra le mura del reality show. Ora vanno d’amore e d’accordo e sono ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Antonellaed Edoardosono indubbiamente lapiù amata e seguita del Grande Fratello Vip 7. Tra liti feroci, momenti di passione e tanta vicinanza, i due vipponi hanno passato sei mesi nel reality show di Canale 5 e sono usciti a poche settimane di distanza l’uno dall’altro. Alfonso Signorini nel settimanale Chi ha voluto svelare i segreti e le speranze di questa novellagieffina, fotografando uno dei momenti più importanti per loro: la vita fuori dalla Casa. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Che cos’hanno fatto Edoardo ed Antonella fuori dal GF VIP? I due vipponi sono felicissimi fuori dalla Casa e finora non hanno mai litigato, tanto che hanno raccontato di essersi sfogati abbastanza tra le mura del reality show. Ora vanno d’amore e d’accordo e sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Prima intervista di coppia per Fiordelisi e Donnamaria: “Farfalle nello stomaco” #gfvip #gfvip7 #donnalisi… - Gianl1974 : Zelensky ha invitato il presidente cinese Xi Jinping in Ucraina. Lo ha detto in un'intervista all'Associated Press.… - infoitcultura : Prima intervista di coppia per Fiordelisi e Donnamaria: “Farfalle nello stomaco” - _Sazed : @tinomotta @il_Maggiore Il pezzo è un pezzo di una sua intervista che esiste da anni ma casualmente lui lo ha ripor… - freedomsempre68 : Zelensky ha invitato il presidente cinese Xi Jinping in Ucraina ha detto in un'intervista all'AssociatedPress 'Siam… -