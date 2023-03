Previsioni meteo | anticiclone in settimana | ma cambia tutto di nuovo dalla Domenica delle Palme E torna il sole

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La tendenzaper la prossimanon è chiara, come sempre in questo periodo: siamo in una fase spiccatamente primaverile e variabile, come è giusto che sia visto il periodo dell’anno

- La situazione del tempo in ...Vediamo nel dettaglio leper oggioggi - Queste leper oggi 29 Marzo: Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molte velature in transito, ...... Pasqua soleggiata secondo i proverbi e anche per qualche proiezione meteorologica, Pasquetta come ogni anno incerta! In questi periodi molto variabili emerge come leabbiano una ...

In sintesi, bel tempo fino a sabato salvo piogge venerdì al Nord ... In questi periodi molto variabili emerge come le previsioni abbiano una validità ed un’onesta attendibilità fino a 3-5 giorni: ...Dopo questa temporanea ripresa delle temperature, nel primo weekend di aprile è attesa una nuova fase di tempo ventoso e un nuovo calo termico, in particolare tra domenica 2 e l’inizio della settimana ...