Preside vieta i cellulari a scuola anche a professori e collaboratori: "Strumenti di distrazione"

Studenti e professori senza cellulare in classe: la Preside dell'Istituto omnicomprensivo statale «Formicola, Liberi, Pontelatone», nel Casertano, ha emesso una circolare che proibisce a tutti di utilizzare gli smartphone all'interno delle mura scolastiche. I dispositivi dovranno essere riposti "in un apposito contenitore" all'ingresso dell'edificio, e ripresi all'uscita. anche i collaboratori scolastici sono interessati dal provvedimento. L'iniziativa è stata presa «essendosi verificate – come si legge nella stessa circolare inviata a tutto il personale – diverse segnalazioni incresciose relative al personale scolastico tutto". Ciò ha generato il "divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni e in orario di servizio, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui".

